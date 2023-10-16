Akbank'tan 50 Bin TL İhtiyaç Kredisine 3 Ay Erteleme Fırsatı!

Akbank, ihtiyaç kredisi taleplerinin arttığı şu günlerde müşterilerine özel bir kampanya başlattı. Banka, 50 bin TL ihtiyaç kredisi için 3 ay erteleme imkanı sunarak müşterilere kolaylık sağlıyor.

Birçok Banka Kampanya Başlattı

Son dönemlerde artan ihtiyaç kredisi talepleri, bankaların bu alanda farklı kampanyalar düzenlemelerine sebep oldu. Vatandaşlar da bu kampanyalar sayesinde kendilerine sunulan avantajlardan yararlanmak adına araştırmalarını sürdürüyor.

Akbank'tan Avantajlı Kredi Seçeneği

Akbank, müşterilere 50 bin TL ihtiyaç kredisi için özel bir kampanya sundu. Bankanın açıklamasına göre, bu krediyi alacak vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak ödemelerini yapabilecekler. Kredi ödemeleri, 3 ayın sonunda başlayacak ve toplamda 36 ay vade ile tamamlanacak.

Kredi Detayları:

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Vade: 36 Ay

Aylık Taksit: 3.207,58 TL

Faiz Oranı: %4,21

3 Ay Ödemesiz Dönem Fırsatı

Akbank, kredi ödemelerinde 3 aylık bir erteleme imkanı sunuyor. Bu süre zarfında, sadece erteleme faizi tahsil edilirken, asıl taksit ödemeleri erteleme sonrasında başlatılıyor.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisi için başvurular, Akbank'ın resmi internet sitesinden, mobil uygulamasından ya da banka şubelerinden yapılabilir. Başvuru sırasında sunulması gereken belgeler: