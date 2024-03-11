AKBANK TC Kimlik Son Rakamlarına Göre 0-2-4-6-8 Olanlara Ödeme Verecek, 100.000 TL Ödeme Verilecek!

AKBANK TC Kimlik Son Rakamlarına Göre 0-2-4-6-8 Olanlara Ödeme Verecek, 100.000 TL Ödeme Verilecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-03-2024 11:41

Akbank, son rakamları 0, 2, 4, 6 veya 8 olan TC Kimlik numarasına sahip olanlara özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, belirlenen şartları sağlayan müşterilere 100.000 TL'ye kadar ödeme yapılabilecek.

Akbank Kredi Kampanyası Başvurusu ve Şartları

Akbank'ın bu özel kredi kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar bulunmaktadır:

  1. TC Kimlik numarasının son rakamı 0, 2, 4, 6 veya 8 olmalıdır.
  2. Başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
  3. Kredi notu belirlenen seviyenin üzerinde olmalıdır.
  4. Gelir belgesi veya kefil gösterme şartı bulunmaktadır.

100 Bin TL Kredi Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank'ın sunduğu bu özel kredi kampanyasından yararlanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. Akbank'ın resmi internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapın.
  2. Kredi başvuru formunu doldurun ve gerekli belgeleri yükleyin.
  3. Başvurunuzun onaylanması durumunda size en yakın Akbank şubesine giderek işlemlerinizi tamamlayın.
  4. Ayrıca SMS ile kredi almak mümkündür. 
  5. SMS ile kredi başvurusu için Kredi TC Kimlik yazarak 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz.
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