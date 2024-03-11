AKBANK TC Kimlik Son Rakamlarına Göre 0-2-4-6-8 Olanlara Ödeme Verecek, 100.000 TL Ödeme Verilecek!

Akbank, son rakamları 0, 2, 4, 6 veya 8 olan TC Kimlik numarasına sahip olanlara özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, belirlenen şartları sağlayan müşterilere 100.000 TL'ye kadar ödeme yapılabilecek.

Akbank Kredi Kampanyası Başvurusu ve Şartları

Akbank'ın bu özel kredi kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar bulunmaktadır:

TC Kimlik numarasının son rakamı 0, 2, 4, 6 veya 8 olmalıdır. Başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Kredi notu belirlenen seviyenin üzerinde olmalıdır. Gelir belgesi veya kefil gösterme şartı bulunmaktadır.

100 Bin TL Kredi Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank'ın sunduğu bu özel kredi kampanyasından yararlanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: