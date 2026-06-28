Harry Styles Konserde Kriz Geçirdi!

Harry Styles Londra konserinde sahne şovu sırasında suyun boğazına kaçmasıyla nefessiz kaldı ve yere yığıldı. Kısa panik sonrası konserine devam etti.

Harry Styles Konserde Kriz Geçirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2026 13:45

Harry Styles Londra’da gerçekleştirdiği konser sırasında beklenmedik bir sağlık sorunu yaşadı. Sanatçı sahnede uyguladığı şovun bir parçası olarak ağzına aldığı suyu püskürtürken suyun soluk borusuna kaçması sonucu kısa süreli nefes alma güçlüğü çekti ve dengesini kaybederek yere düştü.

Olayın Ardından Sahnedeki Durum

Söz konusu gelişme konser alanında bulunan izleyiciler arasında kısa süreli bir endişe ve belirsizliğe neden oldu. İlk anda durumun bir sahne performansının parçası olduğu düşünülse de sanatçının kontrol kaybı yaşadığı fark edilince organizasyon ekibi hızlı şekilde müdahale etti.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın hemen ardından sahneye sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk değerlendirmede Harry Styles’ın durumunun ciddi olmadığı belirlendi. Kısa süreli bir gözlem ve müdahalenin ardından sanatçının sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Konser Kaldığı Yerden Devam Etti

Harry Styles yapılan kontrol ve değerlendirmelerin ardından sahneye yeniden çıkarak konserine devam etti. Sanatçının performansını kesintisiz şekilde sürdürmesi organizasyon ekibi ve izleyiciler tarafından olumlu karşılandı.

Yaşanan olayın ardından konser alanında bulunan izleyicilerde kısa süreli bir panik oluşsa da sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunun açıklanmasıyla birlikte ortam normale döndü. Konser planlandığı şekilde tamamlandı ve etkinlik sorunsuz biçimde sona erdi.

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