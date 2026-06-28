Türk Sinemasının Efsanesi Gitti! Kadir İnanır’a Büyük Veda

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Hepimizin hafızasında yer eden Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Dila Hanım ve Yılanların Öcü gibi filmlerle gönüllere kazınan usta oyuncu için İstanbul’da duygusal bir veda töreni düzenlendi. Sevenleri, dostları ve sanat dünyasından birçok isim bu son görev için bir araya geldi.

Törene Yoğun Katılım

Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapılan anma töreni oldukça kalabalıktı. Salona gelen herkesin yüzünde büyük bir hüzün vardı. Sanat camiasından birçok oyuncu, yönetmen ve yakın dostları oradaydı. Herkesin ortak duygusu ise büyük bir kayıp yaşandığıydı. Usta sanatçının sevenleri adeta salonu doldurdu.

Duygusal Anlar Yaşandı

Törende konuşan isimler duygularını saklamakta zorlandı. Özellikle Soner Arıca’nın sözleri dikkat çekti. Hem annesini yeni kaybetmiş olması hem dayısı Kadir İnanır’ın vefatı onu derinden etkilemişti. “Gerçekten inanamıyorum, niye buradayız?” sözleri salonda duygusal bir hava yarattı.

Perihan Savaş ise Kadir İnanır için “O benim kahramanımdı” diyerek onu ne kadar sevdiğini ve saygı duyduğunu dile getirdi. Menderes Samancılar da kısa ama çok anlamlı bir şekilde “Ciğerimizin köşesiydi” sözleriyle üzüntüsünü paylaştı. Burak Deniz ise onun Türk sineması için çok büyük bir değer olduğunu ve onun filmleriyle büyüdüklerini söyledi.

Sevenleri Son Görev İçin Bir Arada

Törene katılan sadece sanatçılar değildi Kadir İnanır’ın sevenleri de oradaydı. Yıllar boyunca filmleriyle hayatlarına dokunan bu büyük isme veda etmek isteyen birçok insan salona akın etti. Herkesin ortak duygusu minnet ve derin bir üzüntüydü.

Hastalığı Ve Vefat Süreci

Usta oyuncunun uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. Özellikle akciğer kanseri ve buna bağlı solunum problemleri nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı. Son olarak çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Daha önce de beyin damarına pıhtı atması sebebiyle tedavi görmüştü.

Sonsuz Bir Efsane

Kadir İnanır sadece bir oyuncu değil Türk sinemasının en güçlü simgelerinden biri olarak hafızalara kazındı. O artık aramızda olmasa da filmleriyle, karakterleriyle ve bıraktığı izlerle yaşamaya devam edecek. Sevenleri onu unutmayacak Türk sinemasındaki yeri ise her zaman ayrı kalacak.