Ajda Pekkan’ın Tuzlu Kahve Sürprizi Sosyal Medyayı Sallayacak!

Ajda Pekkan Tuzlu Kahve dizisine kovboy kıyafetiyle konuk oldu! Binnur Kaya’yla halay çeken Süperstar’ın olay görüntüleri merak uyandırdı.

Ajda Pekkan’ın Tuzlu Kahve Sürprizi Sosyal Medyayı Sallayacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2026 15:15

Süperstar Ajda Pekkan televizyon ekranlarında gündem oldu! Star TV’de yayınlanan Tuzlu Kahve dizisine konuk olan ünlü sanatçı kovboy tarzındaki kıyafetiyle sete geldi. Üstelik kendisini köy ortamında halay çekerken görmek de mümkün! Binnur Kaya’nın canlandırdığı Hatun karakteriyle aynı sahnede buluşan Pekkan’ın görüntüleri sosyal medyada ilgi çekmeye aday.

Ajda Pekkan’dan Kovboy Tarzıyla Şaşırtan Görüntüler

Yıllardır sahne tarzı ve enerjisiyle adından söz ettiren Ajda Pekkan bu kez izleyicilerin karşısına oldukça farklı bir rolle çıkmaya hazırlanıyor. Kovboy kıyafetiyle kamera karşısına geçen sanatçı dizinin köy sahnelerinde halay çekerek eğlenceli anlara imza attı.

Binnur Kaya’nın hayat verdiği Hatun karakteriyle birlikte halay çeken Pekkan’ın görüntüleri dizinin yeni bölümüne dair merakı da artırdı. Süperstar’ın bu sıra dışı sahnelerde nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Setten İlk Görüntüleri Polat Yağcı Paylaştı

Ajda Pekkan’ın konuk oyuncu olarak yer aldığı bölümün sürprizini yapımcı Polat Yağcı duyurdu. Yağcı setten kamera arkası görüntülerini paylaşarak izleyicilere yeni bölümden küçük bir ipucu verdi.

Paylaşılan görüntülerde Pekkan’ın kovboy tarzı kıyafetiyle halay çektiği anlar dikkat çekti. Sanatçının “Annesinin annesinin” sözleriyle anılan şarkıyı seslendirdiği anlar da kamera arkası görüntülerinde yer aldı.

Polat Yağcı paylaşımında Süperstar, kovboy, köy ve halayın bir araya geldiği sahneye vurgu yaptı. Ünlü yapımcı “Yeni bölümde çok tuhaf şeyler bizi bekliyor” diyerek izleyicilerin merakını iyice artırdı.

Tuzlu Kahve’nin Yeni Bölümü Ne Zaman?

Ajda Pekkan’ın konuk olduğu Tuzlu Kahve dizisinin yedinci bölümü için geri sayım başladı. Süperstar’ın dizideki sahneleri özellikle de Hatun karakteriyle halay çektiği anlar bölümün en çok konuşulacak detayları arasında gösteriliyor.

Dizinin yeni bölümü 13 Ekim Salı akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bakalım Ajda Pekkan’ın kovboy sürprizi ekranda nasıl görünecek?

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