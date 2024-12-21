Ajda Pekkan’ın enerji sırrı ortaya çıktı!

Türk müziğinin süper starı Ajda Pekkan, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle hayranlarını kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Pekkan’ın bu dinamizminin sırrı ise dikkat çeken bir alışkanlığına dayanıyor.

Ajda Pekkan’ın enerji sırrı ortaya çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-12-2024 17:05

Sabah’ın haberine göre, 78 yaşındaki usta sanatçı, her konser öncesinde sıkı bir hazırlık sürecine giriyor. Pekkan, sahne performanslarından önce tam iki saat kondisyon bisikletine binerek ter atıyor ve bu alışkanlığından hiçbir şartta ödün vermiyor. Şehir dışındaki konserlerde bile kondisyon bisikletini mutlaka kulisine götürten sanatçı, sahne enerjisini bu yöntemle zirveye taşıyor.

Hayranları, Ajda Pekkan’ın enerjik sahne şovlarına bir kez daha hayran kalırken, sanatçının bu öz disiplinli yaklaşımı genç nesillere de ilham kaynağı oluyor. Süper Star, müziği kadar yaşam tarzıyla da konuşulmaya devam ediyor.

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