Ajda Pekkan’ın enerji sırrı ortaya çıktı!

Sabah’ın haberine göre, 78 yaşındaki usta sanatçı, her konser öncesinde sıkı bir hazırlık sürecine giriyor. Pekkan, sahne performanslarından önce tam iki saat kondisyon bisikletine binerek ter atıyor ve bu alışkanlığından hiçbir şartta ödün vermiyor. Şehir dışındaki konserlerde bile kondisyon bisikletini mutlaka kulisine götürten sanatçı, sahne enerjisini bu yöntemle zirveye taşıyor.

Hayranları, Ajda Pekkan’ın enerjik sahne şovlarına bir kez daha hayran kalırken, sanatçının bu öz disiplinli yaklaşımı genç nesillere de ilham kaynağı oluyor. Süper Star, müziği kadar yaşam tarzıyla da konuşulmaya devam ediyor.