Ajda Pekkan’dan Yıllara Meydan Okuyan Ayna Pozu: 80 Yaşında Kusursuz Form!

Türk pop müziğinin tartışmasız "Süperstar"ı Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından paylaştığı son karelerle zamanı adeta durdurduğunu bir kez daha kanıtladı. 80 yaşındaki sanatçının paylaştığı ayna pozu, kısa sürede dijital dünyada en çok konuşulan içerik haline gelirken, Pekkan’ın hem fit görüntüsü hem de samimi itirafları gündeme damga vurdu.

80 Yaşında "Süper" Form

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınan Ajda Pekkan, Instagram üzerinden paylaştığı ayna pozuyla takipçilerini büyüledi. Kusursuz fiziği ve şıklığıyla dikkat çeken usta sanatçıya, hayranları tarafından "Zaman onun için tersine akıyor" ve "Gerçek bir ikon" şeklinde binlerce övgü dolu yorum yağdı. Süperstar, bu paylaşımıyla hem formunu nasıl koruduğunu bir kez daha kanıtladı hem de sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Anneliğe Dair Buruk İtiraf: "Kendimi Büyütmekten Fırsat Bulamadım"

Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme’de bir etkinliğe katılan Pekkan, burada gençlerle bir araya gelerek samimi açıklamalarda bulundu. Yeni neslin zekasına ve parlaklığına hayran kaldığını belirten sanatçı, anne olamamasına dair içindeki burukluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Gençleri tanıyınca çok mutlu oluyorum. Kendimi büyütmekten, çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum ama artık geçti."

Sanat hayatına dair de bir pişmanlığını paylaşan Pekkan, sadece şarkı söylemekle yetindiğini, bir enstrüman (özellikle piyano) çalamamanın içinde ukde kaldığını ifade etti.

70 Milyon Dolarlık Dev Servet

Müzik kariyerindeki başarısını ticari ve finansal anlamda da taçlandıran Ajda Pekkan, Türkiye’nin en zengin ünlüleri listesinde üst sıralardaki yerini koruyor. Yaklaşık 70 milyon dolarlık banka hesabı ve sahip olduğu lüks gayrimenkullerle dikkat çeken Süperstar, son olarak satışa çıkardığı mülküyle gündeme geldi. Görkemli malikanesini 8,6 milyon dolara satışa sunan Pekkan, emlak dünyasında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Pekkan, hem iddialı pozları hem de milyon dolarlık yatırımlarıyla "Süperstar" unvanının hakkını her alanda vermeyi sürdürüyor.