Ajda Pekkan'dan Servet Değerinde Reklam Anlaşması

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, sahne başarılarının ardından bu kez dev bir reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, ünlü bir çikolata markasının yüzü olarak kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre Pekkan, bu iş birliğinden 40 milyon TL kazanacak.

Harbiye Konseri Sonrası Yeni Bir Rekor

Geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserle binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan Ajda Pekkan, enerjisi, esprileri ve samimi tavırlarıyla büyük beğeni toplamıştı. Seyircisine dönerek yaptığı içten açıklama, sosyal medyada da gündem olmuştu:

“Dünyanın neresinden kim gelirse gelsin vallahi battaniyeleri üzerime çeker dizi seyrederdim. Hepiniz delisiniz! Kesin bugün iptal olur dedim ama Londra’dan bile gelen dostlarım var. Ben evde kaldım, siz evlendiniz, vallahi evde kaldım.”

Bu sözleriyle hayranlarını hem güldüren hem de kendine bir kez daha hayran bırakan Süperstar, şimdi de müzik dışındaki bir başarıyla adından söz ettiriyor.

40 Milyon TL’lik Reklam Bombası

Ajda Pekkan’ın, Türkiye’nin önde gelen bir çikolata markasıyla yaptığı yıllık 40 milyon TL değerindeki anlaşma, sektörde bugüne kadar yapılmış en yüksek bütçeli iş birliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Reklam kampanyasının çekimlerinin önümüzdeki haftalarda başlayacağı, filmlerin hem Türkiye’de hem de yurt dışında yayınlanacağı öğrenildi. Marka yöneticilerinin, Pekkan’ın hem zarafetini hem de enerjisini yansıtan özel bir konsept hazırladığı belirtiliyor.

Süperstar Etkisi Devam Ediyor

Ajda Pekkan, yıllardır sürdürdüğü kariyerinde hem müzikte hem de reklam dünyasında bir ikon olmayı sürdürüyor. Her projesiyle gündem yaratmayı başaran sanatçının bu yeni anlaşması, “Süperstar etkisi”nin hâlâ tüm gücüyle devam ettiğini bir kez daha gösterdi.