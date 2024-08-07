Ajda Pekkan'dan 'Protokol' tepkisi: "Gelmeyin"

Süperstar Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konser sırasında protokolde oturan kişilerin konserden ayrılmaya başlaması üzerine sahnede şarkısını durdurdu ve duruma sert tepki gösterdi.

Ajda Pekkan'dan 'Protokol' tepkisi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2024 14:19

Ajda Pekkan, protokol kurallarına uyulmadığını fark edince sahnede mikrofonunu eline alarak, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. Pekkan’ın bu çıkışı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntüler hızla yayılarak sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Pekkan'ın hayranları, sanatçının bu tutumunu desteklerken, protokol kurallarına uymayan kişilere de tepki gösterdi.

Ajda Pekkan, sahne performansları ve güçlü sesiyle izleyicileri büyülemeye devam ederken, disiplini ve sahne kurallarına gösterdiği hassasiyetle de adından söz ettiriyor.