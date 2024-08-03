Ajda Pekkan'dan Bodrum'da unutulmaz konser

Ajda Pekkan, sahneleri bırakmış olan yakın arkadaşı Sezen Aksu’ya övgüler yağdırarak, "Sahneleri neden bıraktı bilmiyorum ama Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi sanatçılardan biri. Onun şarkılarını okumaktan büyük zevk alıyorum" dedi. Binlerce hayranına söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşatan Süperstar, sahne enerjisi ve dansçılarıyla birlikte sergilediği performansla büyük alkış aldı.

Burcu Sedef imzalı altın sarısı kıyafetiyle sahneye çıkan Pekkan, hayranlarının "İkon" tezahüratlarına, "Güzellik gelip geçicidir. En güzel şey sizin sevginiz, bugüne kadar sahnede bu kadar sağlam durmamın sebebi siz sevenlerimsiniz” diyerek karşılık verdi. Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalarak harika bir performans sergileyen Süperstar, hayranlarının yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkarak konseri yarım saat uzattı.