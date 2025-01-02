Ajda Pekkan yeni yıla sahnede girdi!



Pembe elbisesiyle göz kamaştıran Ajda Pekkan, yaklaşık iki saat süren konserinde hit şarkılarını seslendirerek izleyenlere müzik dolu bir şölen yaşattı. Pekkan’ın enerjisi, güçlü sesi ve sahne performansı izleyenlerden tam not aldı.



Konser sırasında Süperstar, samimi ve duygu dolu bir konuşma yaparak yeni yıl için dileklerini paylaştı:



“2025 bize sağlık, huzur, mutluluk; kadına şiddetin, savaşın olmadığı, çocukların ve sokaktaki dostlarımızın ölmediği bir yıl dilerim.”



2024 yılını başarılarla dolu konserler ve projelerle geride bırakan Ajda Pekkan, yeni yıla böyle coşkulu bir başlangıç yaparak yine adından söz ettirmeyi başardı. Gece boyunca yüzlerce hayranı Süperstar’ın enerjisi ve şarkıları eşliğinde yılbaşı heyecanını doyasıya yaşadı.

1 Süperstar Ajda Pekkan, 2025 yılını İstanbul’da düzenlenen özel bir yılbaşı programında hayranlarıyla birlikte karşıladı. İstanbul'da bir otelde gerçekleşen gece, unutulmaz anlara sahne oldu. 2 3 4 5 6