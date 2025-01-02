Ajda Pekkan yeni yıla sahnede girdi!

Süperstar Ajda Pekkan, 2025 yılını İstanbul’da düzenlenen özel bir yılbaşı programında hayranlarıyla birlikte karşıladı.  İstanbul'da bir otelde gerçekleşen gece, unutulmaz anlara sahne oldu.

Ajda Pekkan yeni yıla sahnede girdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-01-2025 10:50


Pembe elbisesiyle göz kamaştıran Ajda Pekkan, yaklaşık iki saat süren konserinde hit şarkılarını seslendirerek izleyenlere müzik dolu bir şölen yaşattı. Pekkan’ın enerjisi, güçlü sesi ve sahne performansı izleyenlerden tam not aldı.

Konser sırasında Süperstar, samimi ve duygu dolu bir konuşma yaparak yeni yıl için dileklerini paylaştı:

“2025 bize sağlık, huzur, mutluluk; kadına şiddetin, savaşın olmadığı, çocukların ve sokaktaki dostlarımızın ölmediği bir yıl dilerim.”

2024 yılını başarılarla dolu konserler ve projelerle geride bırakan Ajda Pekkan, yeni yıla böyle coşkulu bir başlangıç yaparak yine adından söz ettirmeyi başardı. Gece boyunca yüzlerce hayranı Süperstar’ın enerjisi ve şarkıları eşliğinde yılbaşı heyecanını doyasıya yaşadı.

Haberin Galerisi : Ajda Pekkan yeni yıla sahnede girdi!

1Ajda Pekkan yeni yıla sahnede girdi!Süperstar Ajda Pekkan, 2025 yılını İstanbul’da düzenlenen özel bir yılbaşı programında hayranlarıyla birlikte karşıladı.  İstanbul'da bir otelde gerçekleşen gece, unutulmaz anlara sahne oldu.

2Ajda Pekkan yeni yıla sahnede girdi!

3Ajda Pekkan yeni yıla sahnede girdi!

4Ajda Pekkan yeni yıla sahnede girdi!

5Ajda Pekkan yeni yıla sahnede girdi!

6Ajda Pekkan yeni yıla sahnede girdi!

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