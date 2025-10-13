Ajda Pekkan: "Ben Evde Kaldım, Siz Evlendiniz!"

Süperstar Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle yine büyüledi. Sahneye havaya kaldırılan bir paravanın altından çıkan ünlü sanatçı, enerjisi ve samimi açıklamalarıyla geceye damga vurdu. Seyircileriyle sohbet eden Pekkan, “Ben evde kaldım, siz evlendiniz, valla evde kaldım” sözleriyle hem güldürdü hem de içtenliğiyle alkış topladı.

Ajda Pekkan’dan samimi itiraf

Konserine “Süperstar” unvanına yakışır bir performansla başlayan Ajda Pekkan, iki hareketli şarkının ardından hayranlarına seslendi. Ünlü sanatçı, “Dünyanın neresinden kim gelirse gelsin vallahi battaniyeleri üzerime çeker dizi seyrederdim. Hepiniz delisiniz. Kesin bugün iptal olur dedim ama Londra’dan bile gelen can dostlarım var” diyerek sevenlerine teşekkür etti. Samimi açıklamalarıyla geceye renk katan Pekkan, sahne şovları ve güçlü sesiyle uzun süre ayakta alkışlandı.

Halil Ergün: "Karşımızda bir tarih var"

Ajda Pekkan konserine usta oyuncular Halil Ergün ve Cem Özer de katıldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Halil Ergün, “Karşımızda bir tarih var, heyecanla bekliyoruz” diyerek Ajda Pekkan’a övgüler yağdırdı. Geçmiş dönemin sanatçılarına özlem duyduğunu belirten Ergün, “Yeni oyuncular sadece şöhret ve para peşinde. Oysa bizler sanatı kalbimizle yaşardık” dedi. Ayrıca “Türk sinemasına bir vasiyetiniz var mı?” sorusuna, “Yeniden sanatın ön planda olduğu bir üretim dönemi başlamalı” cevabını verdi.

Cem Özer’den övgü dolu sözler

Konseri izleyen Cem Özer de Süperstar’a hayranlığını dile getirdi. “Ajda Türkiye’nin en demli genç kızı” sözleriyle Pekkan’a olan sevgisini ifade eden Özer, sanatçının disiplinine dikkat çekti. “Ajda, pazartesi provaya başlar, cumartesi konser verir. Böyle bir özveriyle çalıştığı için hâlâ Süperstar. Umarım uzun yıllar sahnede kalır” diyerek Ajda Pekkan’a övgü dolu sözler söyledi.