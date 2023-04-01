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Gecce Magazin Haberleri
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'Aile'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım!

Show TV’de yayınlanan Ay Yapım’ın dizisi ‘Aile’nin yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Gerilimin arttığı dizide Eko’yu kimin vurduğu büyük merak konusuyken Devin olaydan sonra Soykanların farklı bir yüzüyle tanışıyor.

'Aile'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-04-2023 14:20

Her bölümü soluksuz izlenen ‘Aile’de gerilim tırmanıyor. Eko’nun vurulmasıyla herkes büyük üzüntü yaşarken Devin, Aslan’a onu yalnız bırakmasının sebebini soruyor. Aslan, amcasıyla karşı karşıya gelirken, Devin kliniğine gelen bir kişiye saldırıyor. Tolga’nın gizemli telefon konuşması yeni bölüme dair merakı artırırken Hülya, Devin’i Soykanlar gerçeğiyle bir kez daha yüzleştiriyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Aile’nin 5. Bölüm 2. Tanıtımı;

 

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