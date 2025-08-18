Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!

atv’nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan hüzünlü komedi dizisi “Aile Saadeti”, yeni bölümünde Yeşilçam ruhunu ekrana taşıyor.

Osmanlı Gecesi ve Gulyabani Sürprizi

Köşkün yarısına sahip olan Ada (İpek Filiz Yazıcı), İngiltere’den gelen arkadaşlarını Osmanlı’dan kalma köşkünde ağırlamak ister. Konaktakiler, misafirler için özel bir “Osmanlı gecesi” hazırlar. Ancak gece, beklenmedik gelişmelerle bambaşka bir hâl alır.

Yeni bölümde, Yeşilçam’ın unutulmaz “Gulyabani” sahnesine nostaljik bir selam gönderiliyor. Korku ve kahkahanın iç içe geçtiği bu sahneler, izleyicilere hem sürpriz hem de eğlence dolu anlar sunacak.

Güçlü Kadro İzleyiciyle Buluşuyor

Dizinin yeni bölümünde Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), İpek Filiz Yazıcı (Ada), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) gibi isimler yer alıyor.

Yeni bölüm, hem Yeşilçam nostaljisini günümüze taşıyor hem de izleyiciye kahkahalarla dolu sürprizler sunuyor. Aile Saadeti, her pazartesi akşamı saat 20.00’de atv ekranlarında.