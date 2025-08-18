Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!

Aile Saadeti yeni bölümünde Yeşilçam’ın “Gulyabani” sahnesine nostaljik selam gönderiyor. Kahkaha ve sürpriz dolu Osmanlı gecesi izleyiciyle buluşuyor.

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-08-2025 13:00

atv’nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan hüzünlü komedi dizisi “Aile Saadeti”, yeni bölümünde Yeşilçam ruhunu ekrana taşıyor.

Osmanlı Gecesi ve Gulyabani Sürprizi

Köşkün yarısına sahip olan Ada (İpek Filiz Yazıcı), İngiltere’den gelen arkadaşlarını Osmanlı’dan kalma köşkünde ağırlamak ister. Konaktakiler, misafirler için özel bir “Osmanlı gecesi” hazırlar. Ancak gece, beklenmedik gelişmelerle bambaşka bir hâl alır.

Yeni bölümde, Yeşilçam’ın unutulmaz “Gulyabani” sahnesine nostaljik bir selam gönderiliyor. Korku ve kahkahanın iç içe geçtiği bu sahneler, izleyicilere hem sürpriz hem de eğlence dolu anlar sunacak.

Güçlü Kadro İzleyiciyle Buluşuyor

Dizinin yeni bölümünde Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), İpek Filiz Yazıcı (Ada), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) gibi isimler yer alıyor.

Yeni bölüm, hem Yeşilçam nostaljisini günümüze taşıyor hem de izleyiciye kahkahalarla dolu sürprizler sunuyor. Aile Saadeti, her pazartesi akşamı saat 20.00’de atv ekranlarında.

Benzer Haberler
Olgun Toker’in Yeni Projesi Belli Oldu: “Sakıncalı” Olgun Toker’in Yeni Projesi Belli Oldu: “Sakıncalı”
“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım” “Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”
Gönül Dağı 6. Sezon Sete Çıktı: Kadroya Sürpriz İsimler Katıldı Gönül Dağı 6. Sezon Sete Çıktı: Kadroya Sürpriz İsimler Katıldı
Aynadaki Yabancı Dizisinin Kadrosu Belli Oldu Aynadaki Yabancı Dizisinin Kadrosu Belli Oldu
Kıskanmak Dizisi Sete Çıktı Kıskanmak Dizisi Sete Çıktı
Ben Leman Dizisinde Geri Sayım Başladı! Ben Leman Dizisinde Geri Sayım Başladı!
ÇOK OKUNANLAR
Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
  • 19-08-2025 13:30

Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”
  • 19-08-2025 16:59

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”
  • 18-08-2025 12:30

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!
  • 18-08-2025 13:00

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”
  • 19-08-2025 10:59

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”