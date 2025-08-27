Aile Saadeti dizisi final yapıyor

Burak Aksak ile Selçuk Aydemir’in imzasını taşıyan Sinehane yapımı Aile Saadeti dizisi için final kararı alındı. ATV ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan yazlık dizi, 13. bölümle izleyicisine veda edecek.

13. bölümle ekran yolculuğu bitiyor

Ekranların tek yazlık dizisi olarak dikkat çeken Aile Saadeti, bu hafta 11. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Kısa sürede eğlenceli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan yapım, 13. bölümüyle final yaparak ekran yolculuğunu noktalayacak.

Güçlü kadrosuyla dikkat çekmişti

Burak Aksak’ın yazdığı ve proje tasarımını üstlendiği diziyi, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyordu. Yapım, genç oyuncular Burak Dakak ve Buse Meral’i; usta isimler Hakan Yılmaz, Hakan Karsak, Fatih Al, Vildan Atasever ve Esra Kızıldoğan ile aynı projede buluşturmuştu.

Yaz sezonunun vedası

Sezon boyunca izleyicisine keyifli anlar yaşatan Aile Saadeti, final bölümüyle ekranlara veda edecek. İzleyiciler, dizinin finaline hem sosyal medyada hem de televizyon ekranında büyük ilgi göstermeye hazırlanıyor.