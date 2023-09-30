"Aile" dizisinin avukat Serap'ı Selin Şekerci'den ilk kare

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinin ikinci sezonu 3 Ekim Salı akşamı ekranlara gelecek. Dizi, Nejat İşler'in canlandırdığı Cihan karakterinin, Soykanlar ailesine karşı başlattığı savaşı ve Devin'in avukatı Serap'ın işleri nasıl değiştireceğini konu alacak. Ayrıca, Selin Şekerci'nin canlandırdığı avukat Serap karakterinin de dizideki rolü merakla bekleniyor.

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen gibi usta ve genç oyuncuların yer aldığı 'Aile' dizisinde Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer gibi deneyimli isimler de rol alıyor.



