“Aile” dizisine ünlü konuk oyuncu

Her hafta tansiyonu yükselen "Aile" dizisi, güçlü senarist Hakan Bonomo'nun elinden çıkma muazzam kadrosuyla seyircilere oyunculuk resitali sunmaya devam ediyor. Eğer yeni bir gelişme olmazsa, dizinin son 10 bölümü izleyiciyle buluşacak ve Aslan ile Devin'in bir davete birlikte katılıp ateşkes ilan etmelerine odaklanacak. Bu yeni bölümde, Aslan'ın vurulması ise dizinin en çarpıcı gelişmelerinden biri olacak.

Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta'nın yönettiği diziye Aysun Metiner konuk olacak. Metiner, "Zümrüt Yoldanlı" karakterine hayat verecek ve sosyetenin en ünlü simalarından birini canlandırarak Devin ve Aslan'la partide karşılaşacak.