Aile dizisinden Gaddar’a sürpriz transfer

Aile dizisinde Bedir karakterine hayat veren Alper Çankaya, şimdi de "Gaddar" adlı diziye transfer oldu.

Aile dizisinden Gaddar’a sürpriz transfer
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-01-2024 20:10

Show TV'de yayınlanan Ay Yapım'ın büyük kadrolu dizisi Aile'nin finaline yaklaşırken, dizinin oyuncularının yeni projeleri birer birer netleşiyor.

Aile, güçlü senaryosu ve dev kadrosuyla uzun süre salı akşamlarına damga vurdu. Ancak 30. bölümde final yapacak olan dizinin bu sezon öne çıkan oyuncularından Alper Çankaya'nın yeni projesi belli oldu. Aile dizisinde Bedir karakterine hayat veren Çankaya, şimdi de "Gaddar" adlı diziye transfer oldu.

Fikret Reyhan'ın yönettiği "Cam Perde" filmiyle 42. İstanbul Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazanan Alper Çankaya, "Gaddar"da mahalledeki mekanları ele geçirmeye çalışan karanlık bir karakter olan "Enver"i canlandıracak.

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