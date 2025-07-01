Ahu Yağtu’dan Siyah Bikinili Hamak Pozu

Yaz mevsimiyle birlikte ünlü isimler, tatile çıkarak sosyal medya hesaplarından yazı selamlamaya başladı. Bodrum, Çeşme gibi gözde bölgeler yine dolup taşarken, bazı isimler rotayı yurt dışına çevirdi. Plajlardan otellere, yatlardan egzotik adalara kadar farklı noktalardan gelen tatil kareleri takipçilerin beğenisini topluyor.

Ahu Yağtu’dan Sıcak Yaz Pozu

Tatilde olmayı tercih eden ünlüler arasına Ahu Yağtu da katıldı. Güzel oyuncu, paylaştığı siyah bikinili hamak pozuyla yazın ruhunu yansıttı. Huzur dolu atmosferde çekilen fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yağtu'nun sadeliği ve zarafetiyle dikkat çeken paylaşımı, sosyal medyada “yaz moduna geçtik” yorumlarını da beraberinde getirdi.