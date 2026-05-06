Ahu Yağtu ve Bora Cengiz’den İlk El Ele Poz: Aşk Orucu Resmen Bitti!

Ünlü oyuncu ve model Ahu Yağtu, özel hayatındaki sessizliğini meslektaşı Bora Cengiz ile bozdu. Kendisinden 12 yaş küçük olan Cengiz ile yaklaşık 5 aydır aşk yaşayan Yağtu, bugüne kadar basın mensuplarıyla adeta köşe kapmaca oynuyordu. Ancak çift, son katıldıkları açılış etkinliğinde bu kuralı yıkarak ilk kez objektiflere el ele poz verdi.

Aşk Orucu El Ele Bozuldu

İlişkilerini bugüne kadar büyük bir gizlilik içinde yürüten ve kameralardan kaçan ikili, etkinlik çıkışında sergiledikleri rahat tavırlarla dikkat çekti. Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'in bu samimi anları, magazin dünyasında "yılın aşk ilanı" olarak yorumlandı. Çiftin aralarındaki yaş farkına rağmen yakaladıkları uyum gözlerden kaçmadı.

"Merak Etmeye Devam Edin" Demişti

Daha önce özel hayatına dair sorulan soruları sert bir dille geri çeviren Ahu Yağtu, ketum tavrıyla biliniyordu. Ünlü oyuncu, ilişkisi hakkındaki ısrarlı sorulara şu yanıtı vermişti:

"Hiç açıklama yapmayacağım, boşuna soru da sorup nefesinizi tüketmeyin. Bugüne kadar hiç özel hayat konuşmadım, bundan sonra da konuşmam. Merak etmeye devam edin."

Yağtu'nun bu sözlerinin ardından gelen el ele pozlar, ünlü oyuncunun artık aşkını saklama gereği duymadığını kanıtlar nitelikteydi.