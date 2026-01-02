Ahu Yağtu ve Bora Cengiz’den Aşk Belgesi: İlk Paylaşım Yeni Yıl Geccesi Geldi!

Kasım ayında sürpriz bir aşka yelken açtıkları ortaya çıkan Ahu Yağtu ve Bora Cengiz çifti, 2026 yılına el ele girdi. İlişkilerini bugüne dek basından ve sosyal medyadan gizlemeyi tercih eden oyuncu çift, bu gizliliği yeni yıl kutlamasıyla bozdu.

İlk Kare Bora Cengiz’den Geldi

Kasım ayından bu yana magazin kulislerinde konuşulan ancak yan yana görüntü vermeyen ikili, ilk resmi paylaşımlarını yaptı. Yeni yılı birlikte karşılayan çiftten Bora Cengiz, sevgilisi Ahu Yağtu ile olan romantik anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sessiz Sedasız Aşk: İkilinin ilişkisi başladığından beri "uyumlu çift" yorumları yapılıyordu.

Yeni Yıl Sürprizi: Bu paylaşım, çiftin hayranları tarafından "aşkın ilanı" olarak kabul edildi.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Ahu Yağtu ve kendisinden yaşça küçük meslektaşı Bora Cengiz’in samimi pozları, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi. Takipçileri, çiftin yeni yılını kutlarken "Çok yakışmışsınız", "2026'nın ilk sürpriz karesi" gibi yorumlarda bulundu.