Ahu Yağtu Hastane Odasından Paylaştı: “Hızla Toparlıyorum”

Ahu Yağtu, beyin anevrizması teşhisinin ardından hastane odasından fotoğraf paylaştı. “Hızla toparlıyorum” diyerek sağlık durumunu açıkladı.

Ahu Yağtu Hastane Odasından Paylaştı: “Hızla Toparlıyorum”
Yayın Tarihi : 30-09-2025 10:13

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorununun ardından sevenlerini bilgilendirdi. 16 Eylül’de baygınlık geçiren oyuncu, apar topar hastaneye kaldırılmış ve yapılan kontroller sonucunda beyin anevrizması teşhisi konmuştu.

Sağlık Durumunu Paylaştı

Hastane odasından fotoğraf paylaşan Ahu Yağtu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, “Hızla toparlıyorum. Fotoğraf isteyenlere gelsin. (Geçen gün, hastaneden bu kare)” notunu düşerek hayranlarını rahatlattı.

Sevenlerinden Destek Mesajı

Sanatçıya kısa sürede binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı. Hayranları, sağlığına kavuşması için dualarını ve iyi dileklerini sosyal medyada paylaştı. Oyuncunun moralinin yüksek olması ve pozitif tavırları, sevenlerini sevindirdi.

 

