Ahu Yağtu Cephesinde Dikkat Çeken Gelişme! Evlilik ve Nafaka Yorumu Çok Konuşuldu

Bir süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ahu Yağtu, son dönemde hem ilişkisi hem hakkında ortaya atılan evlilik iddialarıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ünlü oyuncunun kendisinden 12 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz ile ilişkisini resmiyete taşımaya hazırlandığı öne sürüldü. Çift hakkındaki iddialar kısa sürede sosyal medyada pek çok yoruma neden oldu.

Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşamayı Seçtiler

Uzun zamandır adı kimseyle anılmayan Ahu Yağtu’nun oyuncu Bora Cengiz ile birlikte olduğu biliniyordu. İlk kez Beyoğlu’nda birlikte görüntülenen ikili daha sonra yılbaşı gecesinde paylaştıkları kareyle ilişkilerini adeta ilan etmişti. Magazin dünyasında sürpriz bir birliktelik olarak değerlendirilen ilişki, özellikle çift arasındaki yaş farkıyla uzun süre konuşulmuştu.

İlişkilerini mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamayı tercih eden ikili, son dönemde haklarında çıkan evlilik haberleriyle gündeme geldi. İddialara göre Ahu Yağtu ve Bora Cengiz’in bu yaz nikâh masasına oturabileceği konuşuluyor.

Evlilik İddiaları Magazin Gündemine Oturdu

Çiftin evlilik hazırlığında olduğu yönündeki söylentiler televizyon programlarında da geniş yer buldu. Özellikle magazin yorumcularının yaptığı değerlendirmeler sosyal medyada çok konuşuldu. Ece Erken’in yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti.

Ece Erken, nafaka düzenlemesiyle ilgili gündemde yer alan gelişmeleri hatırlatarak Ahu Yağtu’nun evlilik kararının bu süreçten etkilenebileceğini öne sürdü. Açıklamasında, mevcut şartların devam etmesi halinde ünlü oyuncunun aldığı nafakanın süreceğine dikkat çekerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Nafaka Detayı Yeniden Gündemde

Öte yandan Ahu Yağtu’nun eski eşi Cem Yılmaz ile yıllardır süren nafaka konusu da yeniden gündeme taşındı. İkilinin boşanmasının ardından mahkeme, oğulları Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödenmesine karar vermişti. Ayrıca Ahu Yağtu’ya yüksek miktarda tazminat ödenmesi de uzun süre konuşulmuştu.

Dolar kurundaki yükseliş sonrası Cem Yılmaz’ın nafakanın Türk lirasına çevrilmesi yönünde talepte bulunduğu ancak mahkemenin bu isteği kabul etmediği biliniyor. Bu nedenle ünlü çift arasındaki nafaka konusu yıllardır magazin gündemindeki yerini koruyor.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Ahu Yağtu ile Bora Cengiz’in evleneceği yönündeki iddialar sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bazı kullanıcılar çiftin uyumunu beğendiklerini ifade ederken bazıları ise gündeme gelen nafaka detaylarının ilişki haberlerinin önüne geçtiğini savundu. Şimdilik ikiliden resmi bir açıklama gelmedi fakat magazin kulislerinde evlilik söylentileri konuşulmaya devam ediyor.