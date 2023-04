Ahu Yağtu: Anneme benzemek istemiyorum

Yapımcılığını BBO Yapım'ın gerçekleştirdiği programın en eğlenci dakikalarından biri Ahu Yağtu'nun oğlu Kemal ile Ceyda Düvenci'nin oğlu Ali'nin anneleriyle yaptığı yaş sohbetinin anlatıldığı anlar oldu. Ceyda Düvenci ve Ahu Yağtu, oğullarının yaşla ilgili kendilerini söylediklerini büyük bir neşe ve mutlulukla anlattı.

Ahu Yağtu: Kemal tek başına yaşadığında acaba nasıl olacağım?

Ahu Yağtu "Annemin her şeyi bir düzenleme telaşı var, bize geliyor her şeyi düzenlemeye başlıyor. Annenden ne gördüysen onu yaparsın ya, acaba Kemal bir eve çıktığında, tek başına yaşamaya başladığında ben de aynı mı olacağım? Bizi nasıl algıladıklarını şu an bilmiyorum ama, 'yaşlısın' diyor mesela bana... Hadi canım ordan diye giriyorum konuya, 'herhalde oğlum peşinde koşmaktan olmasın' diyorum. 34'de doğurduğum düşünülürse..." dedi.

Ceyda Düvenci, Ahu Yağtu'nun bu cümlelerine "Benim beyazlarım var ya, geçen gün dedi ki saçlarında çok beyaz var ölecek misin, daha ölmeyeceğimi düşünüyorum, saç beyazlayınca ölmüyor insan dedim. İnsan böyle bir iyiyim diyor felan, gülüyorum tabii çok" diyerek yanıtladı.