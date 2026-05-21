Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin'den Şoke Eden İtiraf: "Ev Lanetlendi Sandım!"

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik uzun bir aradan sonra İstanbul'da görüntülendi. Annesinin vefatının ardından yaşadıklarını anlattı.

Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin'den Şoke Eden İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-05-2026 09:19

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'le birlikte Amerika'da yaşadıkları evde hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının naaşı Türkiye'ye getirilmiş ve İstanbul'da toprağa verilmişti.  Ahu Tuğba'nın vefatı sinema dünyasını yasa boğmuştu.

Kızı Anjelik uzun bir aradan sonra İstanbul'da görüntülendi.
 

Anneme Benzemiyorum


Uzun zaman sonra İstanbul'da görüntülenen kızı Anjelik samimi açıklamalarda bulundu. Annesinin kaybının ardından yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

 

"Anneme benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam.

Amerika'daki evde psikolojik travma atlattım. Otelde kaldım. 20- 30 bin doların üstünde babam harcamıştır.

Ev Lanetli Sandım

Evimi fareler basmıştı. Acaba ev lanetlendi mi dedim. Bütün binayı basmış meğer. Annemin öldüğü yatak bir de karşımda durunca, zaten kanlı yastığı vs hepsini saklamışım. Her şey gitmiş.

Hepsini Çalmışlar

Annemin hatıralarını da saklayamadım hepsini çalmışlar. Kaos gibiydi. Annemden hiçbir şey kalmazsa bile terlikleri var. Pembe anne geceliği var.

5 kişiye yetecek mirası kaldı, günah rakamı söyleyemem. Annemin ölü bedenini gördüm o kadar değeri yok ki keşke annem hayatta olsaydı. Annelerinizin değerini bilin."

Benzer Haberler
Rafet El Roman Çılgın Dansını Dubai'ye Taşıdı! Rafet El Roman Çılgın Dansını Dubai'ye Taşıdı!
Cannes Yıldızı Özge Gürel Yurda Döndü: Eşiyle El Ele Hasret Giderdi Cannes Yıldızı Özge Gürel Yurda Döndü: Eşiyle El Ele Hasret Giderdi
Magazin Dünyasında Şok Deprem: Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda 25 Gözaltı! Magazin Dünyasında Şok Deprem: Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda 25 Gözaltı!
Hande Erçel Zarafetiyle Dünya Basınının Odak Noktası Oldu Hande Erçel Zarafetiyle Dünya Basınının Odak Noktası Oldu
Gizli Teklif Ortaya Çıktı! Hayal Köseoğlu Ve Nezir Çınarlı Nişanlanıyor Gizli Teklif Ortaya Çıktı! Hayal Köseoğlu Ve Nezir Çınarlı Nişanlanıyor
Yasmin Erbil Sevgilisi Yiğit Poyraz’a Yakalanınca Ne Yapacağını Bilemedi Yasmin Erbil Sevgilisi Yiğit Poyraz’a Yakalanınca Ne Yapacağını Bilemedi
ÇOK OKUNANLAR
Derin Beşikçioğlu ve Kaan Sevi’den Beklenen Aşk İtirafı Geldi
  • 15-05-2026 12:10

Derin Beşikçioğlu ve Kaan Sevi’den Beklenen Aşk İtirafı Geldi

Burak Berkay Akgül'ün Yeni Projesi Belli Oldu!
  • 18-05-2026 09:38

Burak Berkay Akgül'ün Yeni Projesi Belli Oldu!

Güllü'nün Oğlundan Olay Paylaşım
  • 14-05-2026 11:47

Güllü'nün Oğlundan Olay Paylaşım

Rafet El Roman Çılgın Dansını Dubai'ye Taşıdı!
  • 21-05-2026 10:53

Rafet El Roman Çılgın Dansını Dubai'ye Taşıdı!

Evlilik Teklifindeki O Gizli Detay Ortaya Çıktı
  • 14-05-2026 18:50

Evlilik Teklifindeki O Gizli Detay Ortaya Çıktı