Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin'den Şoke Eden İtiraf: "Ev Lanetlendi Sandım!"

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'le birlikte Amerika'da yaşadıkları evde hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının naaşı Türkiye'ye getirilmiş ve İstanbul'da toprağa verilmişti. Ahu Tuğba'nın vefatı sinema dünyasını yasa boğmuştu.

Kızı Anjelik uzun bir aradan sonra İstanbul'da görüntülendi.



Anneme Benzemiyorum



Uzun zaman sonra İstanbul'da görüntülenen kızı Anjelik samimi açıklamalarda bulundu. Annesinin kaybının ardından yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Anneme benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam.

Amerika'daki evde psikolojik travma atlattım. Otelde kaldım. 20- 30 bin doların üstünde babam harcamıştır.

Ev Lanetli Sandım

Evimi fareler basmıştı. Acaba ev lanetlendi mi dedim. Bütün binayı basmış meğer. Annemin öldüğü yatak bir de karşımda durunca, zaten kanlı yastığı vs hepsini saklamışım. Her şey gitmiş.

Hepsini Çalmışlar

Annemin hatıralarını da saklayamadım hepsini çalmışlar. Kaos gibiydi. Annemden hiçbir şey kalmazsa bile terlikleri var. Pembe anne geceliği var.

5 kişiye yetecek mirası kaldı, günah rakamı söyleyemem. Annemin ölü bedenini gördüm o kadar değeri yok ki keşke annem hayatta olsaydı. Annelerinizin değerini bilin."