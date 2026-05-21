Magazin Dünyasında Şok Deprem: Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda 25 Gözaltı!

İstanbul'da sanat ve magazin dünyasını sarsan dev bir operasyon gerçekleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında sabahın erken saatlerinde düğmeye basıldı ve aralarında çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon magazin ve sanat camiasında deprem etkisi yarattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Resmi Açıklama
Gözaltı kararlarının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yayınlayarak operasyonun hukuki gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı. Başsavcılık uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik operasyonların yanı sıra uyuşturucu kullanımını kolaylaştıran yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik de adımlar atıldığını belirtti. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek İstanbul'un farklı ilçelerinde birçok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.
Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
Operasyonda Gözaltına Alınan 25 Kişilik İsim Listesi
Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği şafak operasyonunda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Biyolojik inceleme ve ifade işlemleri için gözaltına alınan aralarında oyuncular, müzisyenler, fenomenler ve cemiyet hayatının tanınan simalarının yer aldığı 25 kişilik tam liste şu şekilde açıklandı:
Serenay Sarıkaya
Mabel Matiz (Fatih Karaca)
Feyza Civelek
Volkan Bahçekapılı
Berkay Şahin
Tan Taşçı
Yağmur Ünal
Mirgün Sırrı Cabas
Hakan Aydın (Blok 3)
Niran Ünsal
Onur Tuna
Osman Haktan Canevi
Aslıhan Turanlı
Eren Kesimer
Kübra İmren Siyahdemir
Mehmet Rahşan
Cansu Tekin
Özgür Deniz Cellat
Yasemin İkbal
Tarık Tunca Bakır
Hanzede Gürkanlar
Aycan Yağcı
Tuğçe Postoğlu
Eda Dora
Semiha Bezek
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.