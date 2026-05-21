Magazin Dünyasında Şok Deprem: Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda 25 Gözaltı!

İstanbul'da sanat ve magazin dünyasını sarsan dev bir operasyon gerçekleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında sabahın erken saatlerinde düğmeye basıldı ve aralarında çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon magazin ve sanat camiasında deprem etkisi yarattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Resmi Açıklama

Gözaltı kararlarının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yayınlayarak operasyonun hukuki gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı. Başsavcılık uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik operasyonların yanı sıra uyuşturucu kullanımını kolaylaştıran yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik de adımlar atıldığını belirtti. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek İstanbul'un farklı ilçelerinde birçok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Operasyonda Gözaltına Alınan 25 Kişilik İsim Listesi

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği şafak operasyonunda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Biyolojik inceleme ve ifade işlemleri için gözaltına alınan aralarında oyuncular, müzisyenler, fenomenler ve cemiyet hayatının tanınan simalarının yer aldığı 25 kişilik tam liste şu şekilde açıklandı:

Serenay Sarıkaya

Mabel Matiz (Fatih Karaca)

Feyza Civelek

Volkan Bahçekapılı

Berkay Şahin

Tan Taşçı

Yağmur Ünal

Mirgün Sırrı Cabas

Hakan Aydın (Blok 3)

Niran Ünsal

Onur Tuna

Osman Haktan Canevi

Aslıhan Turanlı

Eren Kesimer

Kübra İmren Siyahdemir

Mehmet Rahşan

Cansu Tekin

Özgür Deniz Cellat

Yasemin İkbal

Tarık Tunca Bakır

Hanzede Gürkanlar

Aycan Yağcı

Tuğçe Postoğlu

Eda Dora

Semiha Bezek

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.