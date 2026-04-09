Ahsen Eroğlu Turneyi Yarıda Kesti: Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında İfade Verecek!

Ahsen Eroğlu hakkında gözaltı kararı! Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda adı geçen Deha dizisinin yıldızı Ahsen Eroğlu, turne dönüşü ifade verecek.

Ahsen Eroğlu Turneyi Yarıda Kesti: Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında İfade Verecek!
Yayın Tarihi : 09-04-2026 16:45

Deha, Menajerimi Ara ve Kübra gibi başarılı projelerdeki performansıyla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasının öznelerinden biri oldu. Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaştığı son projesinden sonra bir süredir dinlenen oyuncu, hakkında çıkan gözaltı kararıyla magazin gündemini sarstı.

Tiyatro Turnesinden İfadeye Çağrıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/73811 sayılı soruşturma kapsamında ismi geçen 14 şüpheliden biri olan Ahsen Eroğlu'nun, operasyon anında İstanbul'da olmadığı öğrenildi.

  • Turne Programı: Başarılı oyuncunun bir tiyatro turnesi kapsamında şehir dışında olduğu belirtildi.

  • Gelişme: Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre; Eroğlu'nun turne programını yarıda keserek bugün içerisinde İstanbul’a döneceği ve yetkili mercilere ifade vereceği kaydedildi.

14 İsimlik Listenin İçinde Yer Aldı

Jandarma Narkotik ekiplerinin eş zamanlı baskınlarıyla başlayan süreçte, Eroğlu’nun yanı sıra sanat dünyasından pek çok popüler isim hakkında da "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı. Genç oyuncunun ifade sonrası yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

