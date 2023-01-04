Ahmet Berksoy’dan ‘Aşk Mahkumu' geliyor!

Bu güne kadar ki başarılı iş hayatına şarkıcılığı da ekleyen Ahmet Berksoy, almış olduğu Klasik müzik eğitimi yanında, “Aşk Mahkûmu” adını verdiği kendi imzasını taşıyan ilk eseri ile Klasik Türk müziği çalışmalarına pop/fantezi müzik çalışmalarıyla da yeni bir boyut kazandırmaya devam ediyor.

Sahne aldığı mekanlarda zengin repertuarı ile dikkat çeken Berksoy’un ‘Aşk Mahkumu ‘ adlı ilk klibi Kilyos’ta oyuncu yönetmen Gökhan Mumcu çekmiş.

Kapak fotoğraflarını Ceren Aksan’ın çektiği şarkının kartonetinde Eylem Pelit, Selahattin Güzelel, Yunus Ellek, Yıldan Ergüzel, Onur Nar gibi enstrüman dünyasının özel isimleri dikkat çekiyor.

6 Ocak’ta müzikseverlerin beğenisine sunacağı “Aşk Mahkûmu” için Ahmet Berksoy; “Aşk acısı çektiğim bir günün sabahında aklıma gelen sözleri kâğıda döktüm. Arabada giderken de besteledim. Hayatımda ilk defa şarkı sözü yazıp besteledim, hiçbir zaman yapamam dediğim bir şeydi şarkı sözü yazmak. Hele ki beste yapmak. Ben bir yorumcuyum. Her zaman söz yazarlarına ve bestecilere büyük saygı duymuşumdur. Bir şarkıyı yaratan onlardır” diyor.

Başarılı sanatçı iki şarkısının daha hazır olduğunu ve yaklaşık iki ayda bir dinleyicileriyle paylaşacağını söylüyor.