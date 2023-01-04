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Gecce Magazin Haberleri

Ahmet Berksoy’dan ‘Aşk Mahkumu' geliyor!

Geçtiğimiz yıl “Şarkı söylemenin yaşı yoktur” diyerek, müzik  hayatına profesyonel  olarak  başlayan İstanbul, İzmir  ve Bodrum sahnelerinde  başarılı performanslar  sergileyen Ahmet  Berksoy  sözü  ve müziği kendisine ait  ‘Aşk Mahkumu ‘ adlı  yeni şarkısını 6 Ocak Cuma  günü dijital platformlarda dinleyecilerine  sunmaya hazırlanıyor.

Ahmet Berksoy’dan ‘Aşk Mahkumu' geliyor!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 04-01-2023 14:24

Bu güne kadar ki  başarılı iş hayatına şarkıcılığı da ekleyen Ahmet Berksoy, almış olduğu Klasik müzik eğitimi yanında, “Aşk Mahkûmu” adını verdiği kendi imzasını taşıyan ilk eseri ile Klasik Türk müziği çalışmalarına pop/fantezi müzik çalışmalarıyla da yeni bir boyut kazandırmaya  devam ediyor.

Sahne aldığı mekanlarda  zengin repertuarı  ile dikkat  çeken Berksoy’un ‘Aşk Mahkumu ‘ adlı  ilk klibi Kilyos’ta  oyuncu yönetmen Gökhan Mumcu çekmiş.

Kapak fotoğraflarını Ceren Aksan’ın çektiği şarkının kartonetinde  Eylem Pelit, Selahattin Güzelel, Yunus Ellek, Yıldan Ergüzel, Onur Nar gibi enstrüman dünyasının özel isimleri  dikkat  çekiyor.

6 Ocak’ta müzikseverlerin beğenisine sunacağı “Aşk Mahkûmu” için Ahmet Berksoy;  “Aşk acısı çektiğim bir günün sabahında aklıma gelen sözleri kâğıda döktüm. Arabada giderken de besteledim. Hayatımda ilk defa şarkı sözü yazıp besteledim, hiçbir zaman yapamam dediğim bir şeydi şarkı sözü yazmak. Hele ki beste yapmak. Ben bir yorumcuyum. Her zaman söz yazarlarına ve bestecilere büyük saygı duymuşumdur. Bir şarkıyı yaratan onlardır” diyor.

 

Başarılı sanatçı iki şarkısının daha hazır olduğunu ve yaklaşık iki ayda bir dinleyicileriyle paylaşacağını söylüyor.

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