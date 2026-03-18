Ahmet Rıfat Şungar’dan Eşine Romantik Sitem: "Ne Çok Ayrı Kaldık Be Hanım!"

Başarılı oyuncu Ahmet Rıfat Şungar, kendisi gibi sanat dünyasının tanınan isimlerinden olan tasarımcı eşi Esra Gülmen ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutladı. 2021 yılında sade bir törenle dünyaevine giren çiftin, iş yoğunluğu nedeniyle bir süredir ayrı kaldıkları öğrenildi.

"Zamanı Bizden Yana Bükmeye Geliyorum"

Şungar, Instagram hesabından eşiyle birlikte çekilen aşk dolu karelerini paylaşarak, altına duygu yüklü bir not düştü. Oyuncunun, eşine duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirmesi takipçilerini duygulandırdı:

"Ne çok ayrı kaldık be hanım... Az kaldı, zamanı bizden yana bükmeye geliyorum. Aşkım Esra'm, şansım, ilham perim!"

Ünlü oyuncunun bu mesajı, hayranları tarafından "Gerçek aşkın tanımı" ve "Yılın en romantik kutlaması" yorumlarıyla binlerce beğeni aldı.





Tasarım ve Oyunculuğun Buluşması

Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen çifti, 2021 yılından bu yana sürdürdükleri mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor. Esra Gülmen, uluslararası alanda başarıları olan bir görsel sanatçı ve tasarımcıyken; Şungar, nitelikli projelerdeki oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.