Ahlaksız Teklife Kahkahalı Cevap: Özge Özpirinçci Gelen O Mesajı İlk Kez Açıkladı!

Özge Özpirinçci'ye gelen ahlaksız teklif ne? Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin bir asker takipçisinden gelen fotoğraf isteğine verdiği esprili yanıt ve sosyal medya anıları haberimizde...

Yayın Tarihi : 05-03-2026 18:17

Ekranların en doğal ve enerjik isimlerinden Özge Özpirinçci, katıldığı bir programda sosyal medyanın karanlık ama bir o kadar da absürt dünyasına dair samimi bir itirafta bulundu. "Ahlaksız teklif alıyor musun?" sorusuna verdiği yanıtla stüdyoyu kahkahaya boğan ünlü oyuncu, bir takipçisinden gelen tuhaf isteği ilk kez paylaştı.

"Özge Abla, Zor Durumdayım!"

Özpirinçci, kendisine gelen mesajlar arasında unutamadığı bir "askerlik" anısını esprili bir dille anlattı. Ünlü oyuncu, bir takipçisinin askerlik görevini bahane ederek kendisinden çıplak fotoğraf istediği o anları şu sözlerle aktardı:

"Mesajda; 'Özge abla askerdeyim, zor durumdayım. Lütfen çıplak fotoğraf atar mısın?' yazıyordu. O kadar komik ki... Yani böyle şey diyesim geldi: 'Ablacım bunu gerçekten benden mi istiyorsun ya?'"

"Ekran Görüntüsü Alıp Gösterdim"

Sunucunun "Atmadın tabii?" şakasına "Yok yani, ne fotoğraf ne cevap!" diyerek karşılık veren başarılı oyuncu, bu tarz mesajlara karşı takındığı tavrı da açıkladı. Gelen isteği ciddiye almak yerine mizah malzemesi yapan Özpirinçci, "Screenshot'ını alıp arkadaşlarıma çok göstermişliğim var" diyerek konuyu kapattı.

