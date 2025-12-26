Ağustos’ta Evlenmişlerdi! Taner ve Ceyda Rumeli: "Şimdilik çocuk düşünmüyoruz"

Geçtiğimiz Ağustos ayında sade bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu Taner Rumeli ve eşi Ceyda Rumeli, Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı. Arkadaşlarının davetinden çıkıp yılbaşı alışverişine koşan çift, evlilik hayatları ve gelecek planları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"Zaten Uzun Süredir Birlikteyiz"

Evliliğin hayatlarında neleri değiştirdiği sorusuna yanıt veren Taner Rumeli, köklü bir ilişkileri olduğunun altını çizdi. Başarılı oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Zaten çok uzun süredir birlikteyiz. Evlilik bu süreci taçlandırdı. Her şey çok keyifli ve yolunda gidiyor."

Bebek Sorularına Net Yanıt

Hayranlarının merakla beklediği çocuk haberi için ise çiftin henüz acelesi yok. Taner Rumeli, baba olma fikrine dair, "Henüz erken, şu an için çocuk gibi bir düşüncemiz yok" diyerek kariyerlerine ve evliliklerinin tadını çıkarmaya odaklandıklarını belirtti.

Başarısının Gizli Kahramanı: Ceyda Rumeli

Taner Rumeli, eşinin profesyonel hayatındaki büyük desteğini de ilk kez bu kadar açık bir şekilde dile getirdi. Setteki performansının arkasında eşinin olduğunu söyleyen Rumeli, duygusal bir itirafta bulundu: