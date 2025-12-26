Ağustos’ta Evlenmişlerdi! Taner ve Ceyda Rumeli: "Şimdilik çocuk düşünmüyoruz"

Oyuncu Taner Rumeli ve eşi Ceyda Rumeli yılbaşı alışverişinde görüntülendi! "Şimdilik çocuk düşünmüyoruz" diyen ünlü oyuncu, eşinin ezber yaparken kendisine verdiği desteği anlattı.

Ağustos’ta Evlenmişlerdi! Taner ve Ceyda Rumeli:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-12-2025 12:11

Geçtiğimiz Ağustos ayında sade bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu Taner Rumeli ve eşi Ceyda Rumeli, Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı. Arkadaşlarının davetinden çıkıp yılbaşı alışverişine koşan çift, evlilik hayatları ve gelecek planları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"Zaten Uzun Süredir Birlikteyiz"

Evliliğin hayatlarında neleri değiştirdiği sorusuna yanıt veren Taner Rumeli, köklü bir ilişkileri olduğunun altını çizdi. Başarılı oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Zaten çok uzun süredir birlikteyiz. Evlilik bu süreci taçlandırdı. Her şey çok keyifli ve yolunda gidiyor."

Bebek Sorularına Net Yanıt

Hayranlarının merakla beklediği çocuk haberi için ise çiftin henüz acelesi yok. Taner Rumeli, baba olma fikrine dair, "Henüz erken, şu an için çocuk gibi bir düşüncemiz yok" diyerek kariyerlerine ve evliliklerinin tadını çıkarmaya odaklandıklarını belirtti.

Başarısının Gizli Kahramanı: Ceyda Rumeli

Taner Rumeli, eşinin profesyonel hayatındaki büyük desteğini de ilk kez bu kadar açık bir şekilde dile getirdi. Setteki performansının arkasında eşinin olduğunu söyleyen Rumeli, duygusal bir itirafta bulundu:

  • Ezber Partneri: "Eşim olmasa asla ezber yapamam. Her ezber öncesi bana çok yardımcı olur, birlikte çalışırız."

  • En Büyük Destek: Rumeli, eşinin sadece hayat arkadaşı değil, iş disiplininde de en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Benzer Haberler
Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor. Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.
Deniz Baysal'ın Kilo Alma Sırrı Çözüldü: Deniz Baysal'ın Kilo Alma Sırrı Çözüldü: "3 Yıldır Uğraşıyordum, Trabzon’da Başardım!"
Nilperi Şahinkaya’dan Sevgilisine Açık Çek: Nilperi Şahinkaya’dan Sevgilisine Açık Çek: "Umarım Yeni Yılda Evlilik Olur"
2026’da Düğün Var mı? Eylül Tumbar Merak Edilen Soruyu Yanıtladı. 2026’da Düğün Var mı? Eylül Tumbar Merak Edilen Soruyu Yanıtladı.
Şeyma Subaşı’ndan Yakalama Kararı Sonrası İlk Video: Şeyma Subaşı’ndan Yakalama Kararı Sonrası İlk Video: "Kaçmıyorum, Temizlenme Zamanım"
Simge Sağın’ın Gizli Evliliği Ortaya Çıktı! Simge Sağın’ın Gizli Evliliği Ortaya Çıktı! "Lisede Evlendim, Pişman Oldum."
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat’tan Şok Paylaşım:
  • 24-12-2025 10:50

Dilan Polat’tan Şok Paylaşım: "Ablam Sıla Doğu Beni Dövdü, Saçlarımı Yoldu!"

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.
  • 26-12-2025 13:15

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.

Simge Sağın’ın Gizli Evliliği Ortaya Çıktı!
  • 25-12-2025 17:11

Simge Sağın’ın Gizli Evliliği Ortaya Çıktı! "Lisede Evlendim, Pişman Oldum."

2026’da Düğün Var mı? Eylül Tumbar Merak Edilen Soruyu Yanıtladı.
  • 26-12-2025 11:02

2026’da Düğün Var mı? Eylül Tumbar Merak Edilen Soruyu Yanıtladı.

Hülya Avşar'dan Korkutan Kaza! Yeni Arabasıyla Denize Uçuyordu.
  • 23-12-2025 11:13

Hülya Avşar'dan Korkutan Kaza! Yeni Arabasıyla Denize Uçuyordu.