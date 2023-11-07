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"Ağlayan Gelin"e iki genç yetenek katıldı

Genç kuşağın yetenekli iki oyuncusu, TRT1'in yeni iddialı dizisi "Ağlayan Gelin" oyuncu kadrosuna katıldı.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 07-11-2023 16:22

TRT1'in öne çıkan yeni projelerinden biri olan "Ağlayan Gelin," başarılı oyuncuları kadrosuna dahil ediyor. Dizinin yönetmenliğini Yıldız Aşanboğa üstlenecek, ancak henüz başrol kadın karakteri belli değil.

Yeni katılan iki genç yetenek, Kuruluş Osman'dan tanıdığımız Noyan Uzer ve "Masumlar Apartmanı"ndaki performansıyla dikkat çeken Sidar Tublek.

Noyan Uzer, "Ağlayan Gelin"de Ufuk karakterine hayat verecek ve Yasin'in (Feyyaz Şerifoğlu) takım arkadaşı olarak ekranlarda olacak. Diğer genç yetenek Sidar Tublek ise dizide Aliço karakterini canlandıracak.

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