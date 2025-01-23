Ağaçtan Araba Dikkat Çekti

Ankara Hasanoğlan mevkiinde bulunan 25 bin metrekarelik kapalı üretim alanı ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük ahşap bahçe mobilya üreticisi Wood Garden, İstanbul Mobilya Fuarı için çok özel bir ürün tasarladı.

Wood Garden Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Karaca, tamamı ahşap araç için Ankara Sitelerdeki kıymetli ustaların bir ay üzerinde çalıştığını ve18 Bin Dolar’a (USD) mal olan araçta tam 2500 kilo kereste kullanıldığını ifade etti.

Alüminyum şase üzerine oturtulan araç fuar için şov amaçlı üretildi, fren sistemi, farları ve diğer tüm donanımlarıyla neredeyse trafiğe çıkacak durumda.

Tamamı ahşap araba, sıcağa, soğuğa, yağmura ve tüm dış etkenlere dayanıklı olması sebebiyle Tik familyasından İreko ve Karadeniz kestane ağacı birleşiminden yapıldı.

200’ün üzerinde ürün çeşitliliğine sahip Wood Garden, yatak salıncak, oturma grupları, şezlong ve yemek grupları ile de yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekti.