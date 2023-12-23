Afra Saraçoğlu'nun o sahnesi gündem oldu!

Star TV'de Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisi kan kaybederek reytinglerde büyük darbe almıştı. Kızılcık Şerbeti dizisi tüm kategorilerde liderliği Yalı Çapkını'ndan alarak zirveye oturmuştu. Senaristlerin yaptığı müdahaleler başarılı olamamış değişen konu Yalı Çapkını'nın daha da dibe çekmişti.



Yaşananların ardından dün akşam ekrana gelen bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Dizide Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu'nun sahnesi oldukça konuşuldu.

İşte sosyal medyada gündem olan o sahne:



