Afra Saraçoğlu'nun o sahnesi gündem oldu!

Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan son bölümünde yer alan bu sahne sosyal medyada gündem oldu. Afra Saraçoğlu’nun performansı oldukça konuşuldu.

Afra Saraçoğlu'nun o sahnesi gündem oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-12-2023 10:23

Star TV'de Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisi kan kaybederek reytinglerde büyük darbe almıştı. Kızılcık Şerbeti dizisi tüm kategorilerde liderliği Yalı Çapkını'ndan alarak zirveye oturmuştu. Senaristlerin yaptığı müdahaleler başarılı olamamış değişen konu Yalı Çapkını'nın daha da dibe çekmişti.

Yaşananların ardından dün akşam ekrana gelen bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Dizide Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu'nun sahnesi oldukça konuşuldu.

İşte sosyal medyada gündem olan o sahne:

 

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