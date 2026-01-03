Afra Saraçoğlu’nun Güzellik Sırrı Çözüldü: Annesi Lütfiye Hanım ile İkiz Gibiler!

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu ile benzerliği sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncunun yeni yıl paylaşımına "Güzellik genetikmiş" yorumları yağdı. İşte o kare...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-01-2026 11:52

"Yalı Çapkını" dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, 2026 yılının ilk günlerinde hayranlarına sürpriz bir paylaşım yaptı. Her zaman şıklığı ve duru güzelliğiyle konuşulan ünlü oyuncu, bu kez objektif karşısına annesi Lütfiye Saraçoğlu ile geçti.

"Güzellik Genetikmiş" Dedirten Kare

Sosyal medya hesabından paylaştığı samimi fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Afra Saraçoğlu’nun annesiyle olan çarpıcı benzerliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle;

  • Bakışlarındaki benzerlik,

  • Gülüşlerinin aynılığı,

  • Ve anne-kızın birbirine olan düşkünlüğü dikkatlerden kaçmadı.

Takipçiler Yorum Yağdırdı

Afra’nın 2026’ya aile sıcaklığıyla girdiği bu paylaşımın altına hayranlarından adeta mesaj yağdı. En çok öne çıkan yorumlar ise şunlar oldu:

"Annesinin kızı olduğu her halinden belli!" "Güzellik mirasmış, Afra tıpkı annesi..." "Genetik harikası dedikleri tam olarak bu."

Yılın İlk Aile Pozu

Son dönemde kariyerindeki başarılarla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, bu paylaşımla yoğun set temposunun yorgunluğunu annesiyle vakit geçirerek attığını gösterdi. Lütfiye Saraçoğlu’nun da genç görünümü ve şıklığı, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Ablası sandık" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

