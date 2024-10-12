Afra Saraçoğlu'ndan yeni paylaşım! Beğenen isim dikkat çekti

Son dönemin popüler oyuncularından Afra Saraçoğlu, Instagram'da paylaştığı yeni karelerle yine adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Saraçoğlu'nun fotoğrafları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ancak beğenenler arasında dikkat çeken bir isim vardı: Mert Ramazan Demir.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in bir süredir aşk yaşadıkları iddia ediliyordu. İkili, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında birbirlerini yeniden takibe almış ve bu hamle, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmişti. Saraçoğlu'nun yeni paylaşımını beğenen isimlerden biri de Mert Ramazan Demir oldu, bu durum da takipçilerin gözünden kaçmadı.

Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda dört yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Saraçoğlu’nun Mert Ramazan Demir ile yeni bir ilişkiye başladığı konuşulmuştu. Öte yandan, Mert Yazıcıoğlu da kısa süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Afra Saraçoğlu'nun hem kariyeri hem de aşk hayatı, magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.