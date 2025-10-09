Afra Saraçoğlu’ndan Paris Dönüşü Ayrılık Açıklaması: “Artık Bitti Gitti!”

Paris Moda Haftası’ndan dönen Afra Saraçoğlu, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takıldı. Genç oyuncu, yeni projesi, Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki yaş farkı ve özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Afra Saraçoğlu’ndan Yaş Farkı Yorumu

Paris’te moda haftasına katılan Afra Saraçoğlu, Türkiye’ye döner dönmez gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu, yeni projesi “A.B.İ” dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığını belirtti. Aralarındaki yaş farkı hakkında yöneltilen soruya ise şu ifadelerle karşılık verdi:

“Demek sevildi iş ki bu kadar konuşuluyor. Yaş farkının bir problem olacağını düşünmüyorum.”

Saraçoğlu’nun bu açıklaması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hayranları, genç oyuncunun kendinden emin tavrına övgüler yağdırdı.

“Artık Bitti Gitti” – Ayrılık İddialarına Nokta Koydu

Uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Mert Ramazan Demir ile arasındaki duruma dair sorulara da samimi bir yanıt veren Afra Saraçoğlu, ayrılık iddialarını doğruladı.

“Artık bitti gitti.”

Bu kısa ama net cümlesiyle Saraçoğlu, ilişkilerinin sona erdiğini açıkça dile getirdi.



