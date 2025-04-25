Afra Saraçoğlu'ndan Okan Buruk'la Aşk İddialarına Sert Tepki: “Ne Uyduruyorsanız, Siz Uyduruyorsunuz!”

Son dönemde adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, çıkan haberlere sert bir dille yanıt verdi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

“Böyle Bir Şey Yok!”

Afra Saraçoğlu, kendisine yöneltilen "Okan Buruk ile aşk yaşıyor musunuz?" sorusuna oldukça net bir cevap verdi:

“Çıkan haberlerden haberim yok. Ne uyduruyorsanız, siz uyduruyorsunuz. Böyle bir şey yok.”

Söz konusu haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirten Saraçoğlu, bu tür dedikodulara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Oyuncunun tepkisi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve binlerce hayranı tarafından destek gördü.

Sosyal Medyada Büyük Destek

Saraçoğlu’nun net tavrı sosyal medyada takdir topladı. Hayranları, oyuncunun özel hayatına yönelik çıkan asılsız haberlerin artık sona ermesi gerektiğini belirterek ünlü isme destek mesajları yağdırdı.