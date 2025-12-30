Afra Saraçoğlu’ndan Duygusal 2025 Vedası: "Bana Özdeğerimi Geri Kazandırdın"

Afra Saraçoğlu’ndan duygusal 2025 vedası! ABD'den fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, 2025 yılına neden teşekkür etti? "Özdeğerimi geri kazandım" diyen Saraçoğlu'nun o paylaşımı...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-12-2025 17:00

Yakında A.B.İ. dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, 2025 yılını kapatırken takipçilerini duygulandıran derin bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada fırtınalar estiren oyuncu, bu kez sadece güzelliğiyle değil, içten itiraflarıyla gündeme oturdu.

ABD'den Selfie'li Veda

Şu sıralar yurt dışında olan Saraçoğlu, ABD’de çektiği bir selfie fotoğrafını 10 milyona yakın takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Ancak asıl dikkat çeken, fotoğrafın altına düştüğü anlam dolu not oldu.

"Nereden Geldiğimi Terk Etmeden Geleceğimi İnşa Ettim"

2025 yılının kendisi için bir "kendini bulma yolu" olduğunu belirten ünlü oyuncu, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Teşekkür ederim 2025; bana özdeğerimi geri kazandırdığın, ailemin gerçek değerini öğrettiğin ve nereden geldiğimi terk etmeden geleceğimi inşa edebileceğimi gösterdiğin için..."

2025'in Muhasebesini Yaptı

Afra Saraçoğlu'nun bu paylaşımı, geçtiğimiz yıl yaşadığı hem özel hayatındaki hem de kariyerindeki iniş çıkışların bir özeti olarak yorumlandı. Özellikle "özdeğer" ve "aile" vurgusu, hayranları tarafından "Afra küllerinden doğuyor" şeklinde karşılık buldu. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve "Yeni yılda çok daha güçlü dön" yorumları aldı.

