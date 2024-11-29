Afra Saraçoğlu’ndan annesine büyük jest: 80 Bin TL'ye ev kiraladı

Afra Saraçoğlu, İstanbul'daki bir yalı dairesinde oturuyor. Ünlü oyuncu, annesinin kendisine daha yakın bir yerde yaşamasını istediği için 80 bin TL kira bedeliyle annesine yeni bir ev tuttu. Bu özel hediye, annesinin doğum günü için düşünülmüş anlamlı bir sürpriz oldu.

Aramızda Kalmasın programında yer alan habere göre, Afra Saraçoğlu’nun annesi için tuttuğu bu ev, hem konforuyla hem de lokasyonuyla dikkat çekiyor. Afra Saraçoğlu'nun annesine olan düşkünlüğü, hayranları tarafından takdirle karşılandı.

Başarılı oyuncu, bir süredir hem aşk hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Bu jesti, hayranları arasında da büyük beğeni topladı. Annesine olan bağlılığını sık sık dile getiren Saraçoğlu, bu adımıyla ailesine olan sevgisini bir kez daha göstermiş oldu.

Afra Saraçoğlu, hem oyunculuğu hem de aile bağlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.