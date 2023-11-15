Afra Saraçoğlu yeni evine taşındı! Kiralar dikkat çekti

Cuma akşamları Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, hem güzellikleri hem de oyunculuğu ile büyük beğeni topluyor.

Instagram hesabında 8.6 milyon takipçisi bulunan Saraçoğlu, yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine sahip. Son olarak, yoğun iş temposu ve uzun süren dizi setleri nedeniyle Bağdat Caddesi'ndeki evinden taşınma kararı aldı.

Haberlere göre, 25 yaşındaki oyuncu yeni evini Bebek'te buldu. Saraçoğlu'nun taşındığı bölgedeki evlerin kira fiyatlarının minimum 50 bin TL seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile dört yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Ancak, çiftin yeni sezon öncesi ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.