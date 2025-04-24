Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk Hakkında Aşk İddiası!

Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk Galataport’ta yemekte mi buluştu? Aşk dedikodularına Okan Buruk’tan net açıklama geldi!

Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk Hakkında Aşk İddiası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-04-2025 15:31

Yalı Çapkını dizisinin 'Seyran'ı olarak hafızalara kazınan Afra Saraçoğlu, bu kez Okan Buruk ile anıldı. Galataport'ta yemek yerken görüntülendikleri iddia edilen ikili hakkında aşk dedikoduları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ancak gerçek, kısa sürede ortaya çıktı.

Aşk Değil, Tesadüf!

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu’nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aynı mekânda yemek yediği öne sürüldü. Bu iddialar, özellikle Saraçoğlu’nun kısa süre önce Mert Ramazan Demir ile yollarını ayırmasından sonra dikkat çekti.

Ancak Buruk, çıkan haberleri net bir şekilde yalanladı. Muhabir Online’a konuşan Okan Buruk, "Kesinlikle doğru değil" diyerek söylentilere son noktayı koydu. Olayın perde arkasında ise dikkat çeken bir detay yer aldı: Saraçoğlu’nun dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam, Okan Buruk’un yakın arkadaşı. Aynı masada buluşmaları tamamen tesadüfi bir durumdu.

Boşanma Sonrası Gözler Buruk’ta

Okan Buruk’un özel hayatı son dönemde sıkça mercek altında. Buruk, 2007 yılında moda tasarımcısı Nihan Akkuş ile evlenmişti. Çift, 2009 yılında Ali Yiğit adını verdikleri oğullarını kucağına aldı. Ancak 17 yıllık evlilik geçtiğimiz aylarda sona erdi. Bu ayrılık sonrası Buruk’un ismi sıkça magazin gündeminde yer bulmaya başladı.

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