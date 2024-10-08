Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den yeni hamle!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bir dargın bir barışık giden ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den yeni hamle!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2024 18:58

Son dönemin en popüler isimlerinden Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Bir dargın bir barış ilişkileriyle tanınan çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları son hamleyle magazin gündeminde yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Yalı Çapkını dizisinde 'Ferit Korhan' ve 'Seyran Korhan' karakterleriyle izleyicilerin beğenisini kazanan ikili, yeniden takip ettikleri Instagram hesaplarıyla barışma iddialarını güçlendirdi. Saraçoğlu ve Demir’in sosyal medya üzerinden birbirlerini yeniden takibe alması, hayranları tarafından sevindirici bir gelişme olarak karşılandı.

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