Afra Saraçoğlu Sarı Saçlarıyla Büyüledi! Yeni Hali Olay Oldu

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu, bu kez rol aldığı projelerle değil, yeni imajıyla gündemde. Uzun süredir kahverengi tonlarındaki saçlarıyla tanınan güzel oyuncu, sarı saçlara geçiş yaptı. Instagram hesabından yeni halini paylaşan Saraçoğlu, sosyal medyada olay yarattı.

Sarı Saçlara Geçiş Yaptı

Doğal güzelliği ve sade tarzıyla dikkat çeken Afra Saraçoğlu, saçlarını sarıya boyatarak radikal bir değişime imza attı. Yeni saç rengini Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşımına “Biraz değişiklik iyidir” notunu ekleyen oyuncuya, hayranlarından övgü dolu yorumlar yağdı.

Sosyal Medya Yıkıldı

Afra Saraçoğlu’nun yeni saç rengi sosyal medyada da geniş yankı buldu. Twitter'da trend listesine giren oyuncu için "Her haliyle büyüleyici", "Sarı saç da ayrı bir yakışmış", "Adeta bir Yıldız Tilbe şıklığında" gibi pek çok yorum yapıldı. Moda ve güzellik dünyası da bu değişimi yakından takip ediyor.

Yeni Proje Sinyali mi?

Afra Saraçoğlu’nun bu imaj değişikliği, hayranları arasında yeni bir proje hazırlığına işaret olarak yorumlandı. Yakın çevresinden gelen bilgilere göre oyuncu, sürpriz bir dizi veya film projesi için hazırlıklara başladı.