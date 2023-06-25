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Gecce Magazin Haberleri

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu

Afra Saraçoğlu bu defa makyajsız fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu
Yayın Tarihi : 2023-06-25 08:31

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, "Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Son olarak, dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntüleriyle gündeme gelen Saraçoğlu, bu sefer makyajsız fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

Afra Saraçoğlu, doğal güzelliğini ortaya koyarak makyajsız bir şekilde paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını etkiledi. Doğal halini samimi bir şekilde paylaşan Saraçoğlu'na, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuru oldu. Ünlü oyuncunun takipçileri, "Bebek gibisin", "Doğal mı doğal", "Afra, makyajsız halin çok güzelmiş" gibi olumlu yorumlar yaparak ona desteklerini gösterdi.

Afra Saraçoğlu, genç yaşına rağmen başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. "Yalı Çapkını" dizisindeki Seyran karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Saraçoğlu, rol aldığı diğer projelerde de başarılı performansıyla övgü topladı. Hem güzelliğiyle hem de oyunculuk yeteneğiyle adından söz ettiren genç oyuncu, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahip.

 

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