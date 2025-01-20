Afra Saraçoğlu göz kamaştırdı: "Gerçekten unutulmaz bir gece!"

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2025, yıldızların mor halıda şıklık yarışıyla başladı. Türkiye’den birçok ünlü ismin katıldığı tören, uluslararası bir buluşmaya sahne olurken Afra Saraçoğlu gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Genç oyuncu, etkinlik boyunca tarzı ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Saraçoğlu’nun tercihi, göz alıcı bir elbise oldu. Saç ve makyajındaki doğal dokunuşlar, hayranlarından tam not aldı. Geceden kareleri Instagram hesabında paylaşan Saraçoğlu, “Gerçekten unutulmaz bir gece!” diyerek hislerini dile getirdi.

Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları oyuncunun hem güzelliğini hem de zarif duruşunu övgü yağmuruna tuttu. Yorumlar arasında, “Afra yine farkını ortaya koymuş!” ve “Sade ve şık olmak tam da bu!” gibi ifadeler yer aldı.

Törende Türkiye’den Barış Arduç, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Hande Erçel, Tuba Büyüküstün ve Özge Özpirinçci de yer aldı.