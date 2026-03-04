Afra Saraçoğlu Dünyaya Açılıyor: Paris ve Milano’da "Onur Konuğu" Olacak!

A.B.İ. dizisindeki başarılı performansıyla kariyerinin altın çağını yaşayan Afra Saraçoğlu, başarılarını uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor. Yüzü olduğu dev markalarla gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde “En İtibarlı Marka Yüzü” seçilen güzel oyuncu, önümüzdeki günlerde dünya devlerinin davetlisi olarak Avrupa turuna çıkıyor.
Paris Moda Haftası’nda Bir Türk Yıldızı
Dizi çekimlerine verilen kısa arayı değerlendirecek olan Saraçoğlu, 7 Mart tarihinde modanın kalbi Paris’te olacak.
-
Dev Davet: Afra Saraçoğlu, dünyaca ünlü moda evi Balenciaga'nın defilesine onur konuğu olarak katılacak.
-
Tarihi An: Paris Moda Haftası’nın en çok merak edilen şovlarından birinde ön sırada yer alacak olan oyuncu, global moda ikonlarıyla bir araya gelecek.
İkinci Durak: Milano’da Bvlgari İhtişamı
Fransa’daki etkinliğin hemen ardından rotayı İtalya’ya kıracak olan Saraçoğlu, marka elçisi olduğu dünya devi Bvlgari’nin Milano’daki dev organizasyonunda boy gösterecek.
-
Marka Elçisi: Bvlgari’nin Türkiye’deki yüzü olarak global çapta ses getirecek bu etkinlikte yer alacak.
-
Gizemli Detaylar: Etkinliğin içeriği ve konseptine dair detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Saraçoğlu'nun seçeceği takılar ve kostüm şimdiden merak konusu oldu.