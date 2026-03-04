Afra Saraçoğlu Dünyaya Açılıyor: Paris ve Milano’da "Onur Konuğu" Olacak!

Afra Saraçoğlu Paris Moda Haftası'na mı katılıyor? Afra Saraçoğlu'nun Balenciaga ve Bvlgari etkinlikleri ne zaman? Ünlü oyuncunun Avrupa turu ve onur konuğu olarak katılacağı dünya devlerinin organizasyon detayları haberimizde...

Afra Saraçoğlu Dünyaya Açılıyor: Paris ve Milano’da
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-03-2026 12:53

A.B.İ. dizisindeki başarılı performansıyla kariyerinin altın çağını yaşayan Afra Saraçoğlu, başarılarını uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor. Yüzü olduğu dev markalarla gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde “En İtibarlı Marka Yüzü” seçilen güzel oyuncu, önümüzdeki günlerde dünya devlerinin davetlisi olarak Avrupa turuna çıkıyor.

Paris Moda Haftası’nda Bir Türk Yıldızı

Dizi çekimlerine verilen kısa arayı değerlendirecek olan Saraçoğlu, 7 Mart tarihinde modanın kalbi Paris’te olacak.

  • Dev Davet: Afra Saraçoğlu, dünyaca ünlü moda evi Balenciaga'nın defilesine onur konuğu olarak katılacak.

  • Tarihi An: Paris Moda Haftası’nın en çok merak edilen şovlarından birinde ön sırada yer alacak olan oyuncu, global moda ikonlarıyla bir araya gelecek.

İkinci Durak: Milano’da Bvlgari İhtişamı

Fransa’daki etkinliğin hemen ardından rotayı İtalya’ya kıracak olan Saraçoğlu, marka elçisi olduğu dünya devi Bvlgari’nin Milano’daki dev organizasyonunda boy gösterecek.

  • Marka Elçisi: Bvlgari’nin Türkiye’deki yüzü olarak global çapta ses getirecek bu etkinlikte yer alacak.

  • Gizemli Detaylar: Etkinliğin içeriği ve konseptine dair detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Saraçoğlu'nun seçeceği takılar ve kostüm şimdiden merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Kuruluş Osman’ın Yıldızı Mert Yazıcıoğlu’ndan Kuruluş Osman’ın Yıldızı Mert Yazıcıoğlu’ndan "Amca" Pozu! Yeğeni Zeynep’i Paylaştı.
Paris’te Serenay Sarıkaya Rüzgarı! Paris’te Serenay Sarıkaya Rüzgarı!
Murat Dalkılıç 13. Kez Bıçak Altına Yattı: Murat Dalkılıç 13. Kez Bıçak Altına Yattı: "İnşallah Bu Mesele Ebediyen Bitecek"
62'lik Biricik Suden’den Yaşlılık Mesajı: 62'lik Biricik Suden’den Yaşlılık Mesajı: "Ahh Ah Zor Vallahi!"
Dubai’de Mahsur Kaldılar : Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’tan İlk Mesaj Dubai’de Mahsur Kaldılar : Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’tan İlk Mesaj
Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf: Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf: "Entelektüel Yarışından Yoruldum, Yeter!"
ÇOK OKUNANLAR
Sezen Aksu’dan
  • 26-02-2026 11:45

Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt:
  • 02-03-2026 10:11

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt: "Bizim İçin Sorun Değil!"

Demet Özdemir’den Örnek Davranış: Yeni Yaşında Eğitim İçin Seferberlik!
  • 27-02-2026 09:07

Demet Özdemir’den Örnek Davranış: Yeni Yaşında Eğitim İçin Seferberlik!

Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf:
  • 03-03-2026 10:02

Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf: "Entelektüel Yarışından Yoruldum, Yeter!"

Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı.
  • 26-02-2026 18:39

Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı.