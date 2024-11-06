'Afife' oyununa ünlü isimlerden yoğun ilgi

Kuşaklar boyunca tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş Afife Jale’nin hayatının kurmaca bir hikayeyle anlatıldığı Afife oyunu kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Proje tasarımını Serdar Biliş ve Demet Evgar’ın beraber yaptığı ‘Afife’nin dün akşamki oyununda ekibi birçok ünlü isim yalnız bırakmadı.





Birce Akalay, Hakan Kurtaş, Emre Karayel, Selen Öztürk, Mehmet Yılmaz Ak, Göksel, Kaan Sekban, Nihal Yalçın, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Saygın Soysal, Onur Ünlü, Ecem Özkaya gibi sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı oyunun sonunda bütün salon dakikalarca ekibi ayakta alkışladı.

Selin Cankı Ceylan’ın kaleme aldığı ve Demet Evgar’ın Afife’ye hayat verdiği oyunun kadrosunda Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Ekremcan Arslandağ ve Atılgan Gümüş gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.

Kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına yasak koyan düzene başkaldırının çağdaş bir yorumu olan ‘Afife’ oyuncuların performanslarıyla göz doldururken sahne tasarımı ve metniyle ilk oyundan itibaren övgüleri topluyor.



Afife Tiyatro ve Zorlu PSM’nin yapımını üstlendiği, Tuluğ Tırpan’ın müziklerini bestelediği oyunun sahne ve kostüm tasarımını Gamze Kuş yaparken, ışık tasarımında da Cem Yılmazer’in imzası bulunuyor.