'Adresi Olmayan Ev’den dünya prömiyeri

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Avrupa’nın en büyük film fonu olan Eurimages’dan yapım desteği kazanan distopya filmi ‘Adresi Olmayan Ev’ dünya prömiyerini en prestejli festivallerden biri olan 28.Tallinn Black Nights Film Festivali’nde gerçekleştirilecek. Festival 8-24 Kasım tarihleri arasında Estonya’da gerçekleştirilecek.

Türkiye-Yunanistan ortak yapımı (Sky Film, Vantablack Films, View Master Films, Alpha Production), yapımcılığını Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos’un üstlendiği filmin yönetmenliğini Hatice Aşkın üstleniyor.

‘Unutan iyileşir, belki de bu en büyük dehşettir…’

Oyuncu kadrosunda Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Bedia Ener, Ayşen İnci, Elit Andaç Çam, Seren Fosforoğlu’nun yer aldığı ‘Adresi Olmayan Ev’ distopik bir dünyanın kapısını aralayacak.