“Adresi Olmayan Ev” Filminin Galası Gerçekleşti

Yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın üstlendiği ‘Adresi Olmayan Ev’ filminin gala gösterimi önceki gün Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi. Dünyanın önemli festivallerinde başarıyla Türkiye’yi temsil eden ve yılın en çarpıcı yapımlarından biri olarak heyecanla beklenen film, gala gösteriminde tam not aldı. Gösterime filmin oyuncularından Ayşen İnci, Elit Andaç Çam, Janset, Seren Fosforoğlu ve Zeynep Tuğçe Bayat, yapımcı Emre Oskay ve yönetmen Hatice Aşkın katıldı.

Distopik bir gelecekte, bireylerin işlediği açgözlülük, kibir, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik, savurganlık, ihanet ve şiddet gibi dokuz büyük suç nedeniyle “unutma yasası” kapsamında tamamen hayattan silindiği bir dünyayı anlatan ‘Adresi Olmayan Ev’, 26 Aralık’ta beyazperde de vizyonda olacak. Film; Talinn, Danimarka, Almanya, Şangay, Transilvanya, Tiran, Europen film festivallerinde düzenlenen prömiyerlerinden sonra Heartland International Film Festivali’yle Amerika Birleşik Devletleri prömiyerini de yapmıştı. Europen Youth Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ve 44. İstanbul Film Festivali kapsamında Yeni Bakışlar yarışmasında 'En İyi Sanat Yönetimi' ödülüne layık görülmüştü.

Gösterim sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen film oyuncuları objektiflere poz verdi.

Filmin oyuncularından Janset, “Rengarenk bir dünyanın içinde kapkaranlık hislerle yaşayan insanların dünyası diye özetleyebiliriz filmi. Bu distopik dünyanın içinde olmak iyi hissettirdi. Dünyası karanlık bile olsa biz oyunculara sıra dışı bir şey yaptığını hissetmek iyi geliyor. Tadı damağımda kaldı, az ama öz bir yerim var. Bu ekiple birlikte bu işin içinde yer aldığım için çok mutluyum” diyerek duygularını dile getirdi.

Zeynep Tuğçe Bayat ise “Renkli bir dünyada çok sıkışmış insanların hikayesini anlattık. Benim oynadığım karakterin filmde çok net bir cümlesi var: “Nasıl her şeye bu kadar hızlı alışabiliyoruz” diyor. Gerçekten de tüm dünyanın gündemine baktığım zaman bu distopik dünya beni korkutmaya başlıyor acaba oraya doğru mu gidiyoruz diye. Estonya’da Talinn Film Festivali’nden açmıştık filmi bugün buradaki gösteriminden sonra da izleyicisiyle buluşacağı için çok mutluyum. Umarım seyircimiz de etkilenir” diye konuştu.

Filmde küçük ama etkili bir rolü olduğunu söyleyen Elit Andaç Çam, sanat filminde ana akım oyuncuların yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna; “İyi oyuncu ve kötü oyuncular vardır bence. Popüler ve popüler olmayan değil de iyi ve kötü diye ayırdığımızda çok fazla iyi oyuncunun olduğu bir iş bu diyebiliriz. Tercih iyi oyuncu aramak olduğunda böyle bir kadro bir araya gelmiş” diye yanıt verdi.

Filmi ilk kez Estonya’daki festivalde izlediğini anlatan Seren Fosforoğlu, “Senaryoyu okuduğumda çok etkilenmiştim, çok beğenmiştim. Ondan sonra ortaya çıkışı çok daha güzel oldu. Estonya’da prömiyerde de izlemiştim ama her izlediğimde farklı şeyler hissettirdi bana. Birçok şey düşündürüyor ve sinematografik olarak da çok başarılı bir iş” dedi.

Usta oyuncu Ayşen İnci de “İlk kez bu tarz bir filmde oynuyorum. Böyle değerli arkadaşların bir araya toplanması senaryoya olan güvenden kaynaklanıyor. Ben hep kendimi hayal dünyası çok zengin biri olarak bilirdim. Ne zamanki yönetmenimiz ile çalıştım hayal gücümün çok zayıf olduğunu fark ettim. Biz çok severek çalıştık” diye konuştu.

Filmin yönetmeni Hatice Aşkın, seyirciyi sinemaya davet ederek, “Oyuncu arkadaşlarım o kadar güzel şeyler söylediler ki çok teşekkür ederim. Senaryoyu yapımcımız Emre Oskay’a götürdüğümden bu yana film yolculuğumuzda çok güzel şeyler gerçekleşti. En başta yapımcımıza sonrasında bu büyük kadroya çok teşekkür etmek istiyorum. Distopya filmler, atmosfer, teknik imkan, büyük bir emek ve zaman ister. Distopya türünde bir film yapmak kolay bir iş değil. Bu tamamen bir ekip çalışması” dedi.

Hatice Aşkın, Boran Kuzum ve Osman Sonant’ın çekimleri dolayısıyla yurt dışında olduğunu söyleyerek, “Pek çok gösterimde de bir arada olduk. İkisi de organik olarak sadece oyuncu olarak değil pek çok alanda filme çok destek veren isimlerdi. Çok fazla yanımızda bulundular.” diyerek Boran Kuzum ve Osman Sonant’a teşekkür etti.

Boran Kuzum, Osman Sonant, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen ve Janset Paçal’ın rol aldığı, yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın üstlendiği filmin yapımında Sky Film (Emre Oskay), Vantablack Films, Alpha Production (Engin Altan Düzyatan) ve View Master Films imzası bulunuyor. A90 Pictures’ın dağıtımcılığını üstlendiği filmin görüntü yönetmenliği Feza Çaldıran’a, özgün müzikleri Nassos Sopilis ve Saki Çimen’e, sanat yönetimi ise Atilla Çelik’e ait.